تفاصيل قتل سيدة على يد زوجها أمام أطفالها بالقليوبية

رحلة عذاب عاشتها "إسراء" في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، قبل أن يتخلص الزوج من الضحية أمام أطفالها "عدي وساندي"، بعد أن انهال عليها بأنبوبة بوتاجاز وهشم رأسها حتى فارقت الحياة، لتسود حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، وجرى إلقاء القبض على الزوج المتهم، وقررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الجريمة

وقالت والدة المجني عليها، أن ابنتها لم تكن تستحق أن تموت بتلك الطريقة وأمام أطفالها، مشيرة إلى أنها كانت فاتحة محل "كوافير" وهي من كانت تنفق على أطفالها، بالإضافة إلى إنفاقها الأموال على الزوج المتهم، حيث أنه كان عاطلا عن العمل، ولكن كل ذلك لم يشفع لها عنده وقتلها بدم بارد.

المتهم كان دائم الاعتداء على الزوجة

وأضافت والدة الضحية، أن المتهم كان دائم الاعتداء على ابنتها بالضرب، ورفعنا قضية خلع بسبب رفضه الطلاق، ولكن بسبب تعلق ابنتي بأسرتها وخوفا على أطفالها فضلت الرجوع إلى منزلها ولكن الأمور قد ساءت وظل المتهم في إهانة ابنتي حتى وصل لي خبر مقتلها، بعد قيام المتهم بتعذيبها وقتلها بأبشع الطرق، قائلة "حسبي الله ونعم الوكيل .. ذنبها أيه بنتي تموت الموتة البشعة دي"، مطالبة بالقصاص من المتهم.

القبض على المتهم

كانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عامل فراشة متهم بقتل زوجته في منطقة النبراوي التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتعدى المتهم على زوجته بالضرب المبرح وبعد وصلة تعذيب تعدى عليها بأنوبة بوتاجاز مما أدى إلى إصابتها بأنحاء جسدها وتهشم رأسها من الخلف، وجرى تحويل الجثة للمستشفى، والقبض على المتهم.

وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب انتهاء التقرير الطبي بمعرفة الطبيب الشرعى لبيان أسباب الوفاة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بوفاة سيدة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ" إسراء ل. س" 27 عاما، كوافيرة، ومقيمة النبراوي التابعة لدائرة المركز.

وقالت والدة المجنى عليها، أن نجلتها متزوجة منذ 9 سنوات، ولديها طفلان "ساندي، وعدي"، واتهمت زوجها " عصام ع ع" عامل فراشة، بالتسبب فى وفاة نجلتها حيث أنه دائم التعدى عليها وتعذيبها.

جرى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعدى عليها بالضرب أسفر عن إصابتها فى انحاء جسدها وضربها بأنبوبة بوتاجاز من الخلف مما تسبب فى كسر الجمجمة ووفاتها فى الحال.

وأضاف في اعترافاته أنه لا يتعاطى أى مواد مخدرة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.