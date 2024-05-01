محافظ القليوبية يرفع حالة الطوارئ استعدادًا لأعياد شم النسيم وأعياد المسيحيين

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم وذلك من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين الكنائس وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة في محيط المساجد والكنائس وفتح الحدائق للمواطنين.

وكلف المحافظ، مديرية التموين بعمل خطة تستهدف رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين.

كما شدد على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية، والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات، مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال كافة المواطنين.

وفي مجال الصحة وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة ووقف الإجازات والراحات بدءًا من اليوم وحتى نهاية الأعياد مع التأكد من توفير الأدوية وأمصال التسمم ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، وتفعيل المركز الطبي الموجود بحدائق القناطر الخيرية مع تكثيف الرقابة خاصة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها.

وأكد الهجان، على رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف مع وجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة واستدعاء أطقم إسعافية إضافية وتوفير الأدوية الإسعافية على مدار 24 ساعة، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسية.

في حين وجه الهجان إدارتي المرور والمواقف بالتواجد في الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان السيولة المرورية المطلوبة، كما شدد على ضرورة رفع الإشغالات بالطرق العامة و الميادين والحدائق والتأكد من زيادة كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة النظافة حولها.

ووجه محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة وفتح متحفي الري والطفل، والمتنزهات والأماكن السياحية، وتطوير الميدان الرئيسي لمدينة القناطر الخيرية للقضاء على التكدس المروري.