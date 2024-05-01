مدير تعليم القاهرة وسفير اليابان يفتتحان مدرسة الوحدة العربية للتربية الفكرية بعابدين

افتتح أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة و السفير أوكا هيروشى سفير اليابان اليوم الأربعاء، تجديد مدرسة الوحدة العربية للتربية الفكرية التابعة لإدارة عابدين التعليمية.

وقام مدير المديرية والسفير اليابانى بقص الشريط والتقاط الصور وإزاحة الستار على لوحة الشرف.

وبدأت الجولة بتفقد فصول المدرسة وحجرات الأنشطة المختلفة وأعرب السفير عن سعادته بما شاهده من أعمال التجديد و التطوير داخل المدرسة.

وأشاد "موسى" بالتعاون البناء والمثمر بين الجانبين المصرى واليابانى فى مجال التعليم وبخاصة مع أبناؤنا ذوى الهمم يؤدى والذى يؤدى إلى إحداث طفرة كبيرة.

من جانبه ألقى السفير الياباني "أوكا هيروشى" كلمة رحب فيها بالحضور مؤكدا استعداده لمواصلة تقديم الدعم النشط لمصر من خلال تحقيق أهداف برنامج ( كوسانون) وهو تحقيق عالم لا يتخلف فيه أحد عن الركب ويمكن لجميع الناس العيش بسلام من خلال مد يد العون على الفور إلى كل شخص فى كل زاوية فى بيئة أكثر آمانا وتمكينها من تقديم منهج يلبى المعايير الوطنية لبرامج التعليم الفكرى بما فى ذلك التعليم الموسيقى و التربية الفنية والرياضية وتكنولوجيا المعلومات.

وآكد أن هذا المشروع يوفر بيئة تعليمية آمنة للأطفال ذوى الهمم فى منطقة عابدين حيث قامت بتنفيذه (جمعية المشاركة الشعبية) بعابدين .

وشدد السفير اليابانى على الدور المحورى للمجتمع المدنى فى تطوير التعليم فى مصر وأعرب عن إحترامه لدور المنظمات غير الحكومية المصرية في الإستماع إلى أصوات السكان المحليين وتحديد الإحتياجات والمطالب الفعلية.

ويأتى هذا المشروع فى إطار منحة اليابان لمساعدة مشاريع الأمن البشرى الأهلية الأساسية والتى توفر دعمًا ماليًا مباشرًا أو صغيرًا للمنظمات غير الربحية بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية فى المجتمعات المحلية.