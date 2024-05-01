هشام آمنة: غرفة عمليات لمتابعة توفير الخدمات للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم وعيد القيامة

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة بالعمل على مدار أيام الإجازة لمتابعة تطورات الأوضاع في المحافظات، والتنبيه على غرف عمليات المحافظات بحل أى شكاوى للمواطنين والتواصل المستمر مع غرفة عمليات الوزارة في حالة أي أحداث طارئة وتوفير الخدمات والسلع الحيوية فى الأحياء والمدن والمراكز والقرى وتجهيز الحدائق والمنتزهات العامة والأماكن السياحية بالمحافظات وفتح الشواطئ العامة لاستقبال المواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة، على أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة فى الأسواق خاصة المنتجات التى يقبل عليها المواطنين في تلك الأعياد والتوسع في إقامة معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة، والمتابعة المستمرة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للقيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع والتزام التجار بالبيع بأسعار مخفضة للمواطنين وكذا التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين أجهزة المحافظات ورؤساء الأحياء والمدن ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين خلال فترة الأعياد على الأسواق والمحال التجارية للسيطرة على عمليات تداول السلع الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمى للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وضبط أي مخالفات في هذا الشأن .

وطلب وزير التنمية المحلية من السادة المحافظين القيام بجولات ميدانية للتأكد من توافر كافة الخدمات خاصة مع توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال فترة الإجازات، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن للعمل على راحتهم وسلامتهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن مع تقديم وتوزيع الهدايا والورود على الأطفال ومشاركتهم أفراح الأعياد ، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم، مشيراً إلى إلغاء الاجازات للقيادات المحلية فى كافة المرافق الخدمية بالمحافظات، وضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمتابعة والتصدى بحزم لأى محاولات للتعدى على أراضى وأملاك الدولة أو الأراضى الزراعية والبناء المخالف والمرور الميدانى لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية على نطاق عملهم خلال فترة الأجازات والتنسيق مع الإدارات الزراعية وحماية الأراضى وقوات إنفاذ القانون ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد أى تعديات أو متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما وجه وزير التنمية المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم فى القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالى وسلامة وصحة المواطنين، ورفع أى اشغالات أو مخالفات والقضاء على أى ظواهر سلبية فى الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد والإجازة الرسمية ، كما طالب اللواء هشام آمنة القيادات المحلية بالاستجابة السريعة لشكاوى أو بلاغات المواطنين خلال إجازات الأعياد القادمة من أى ظواهر سلبية تواجههم خلال إجازة الأعياد التي أعلنتها الدولة.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستتابع مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار اليوم خلال فترة الأجازات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء فى حالة أى طوارئ، كما تتلقى الوزارة أى شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب ( 01200353111 ) أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo)، والبريد الإلكترونى info7@mld.gov.eg وفاكس رقم 33374892 .