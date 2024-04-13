التعادل يحسم الديربي بين يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي

حسم التعادل السلبي، مباراة ديربي مدينة تورينو بين يوفنتوس ونظيره تورينو، التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب تورينو الأولمبي، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى ديربي المدينة بلا أهداف، لأول مرة منذ 16 عامًا وتحديدًا في فبراير 2008، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك الساكنة.

ومنع القائم الأيمن لفريق تورينو هدفًا محققًا للصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم اليوفي في الدقيقة السابعة، لتكن الكرة الأبرز في اللقاء.

بهذا التعادل، واصل يوفنتوس نزيف النقاط في الدوري الإيطالي، ما يعقد موقفه من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

بتلك النتيجة، وصل يوفنتوس إلى 63 نقطة يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما رفع تورينو رصيده 45 نقطة في المرتبة التاسعة.