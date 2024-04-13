الدوري الإيطالي.. تشكيل يوفنتوس لمواجهة تورينو في ديربي المدينة

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ديربي مدينة تورينو أمام تورينو، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق يوفنتوس، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره تورينو بملعب تورينو الأولمبي، حيث ينطلق اللقاء في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الصربي دوشان فلاهوفيتش، هجوم اليوفي أمام تورينو، رفقة فيدريكو كييزا، على أن يجلس تيموثي وياه على مقاعد البدلاء.

ويحتل يوفنتوس، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، بينما يأتي تورينو في المرتبة التاسعة وفي رصيده 44 نقطة.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة تورينو

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: فيديريكو جاتي - بريمير - دانيلو

خط الوسط: كامبياسو - وستون مكيني - مانويل لوكاتيلي - أرديان رابيو - فيليب كوستيتش

وفي الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - فيدريكو كييزا.