رئيس خطة النواب: 5.3 تريليون جنيه إيرادات في الموازنة الجديدة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة لا تستهدف الربح على عكس عدد 59 هيئة عامة اقتصادية والتي تستهدف الربح.

وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن موازنة الحكومة العامة أكثر شمولًا، وتعكس كامل موارد واستخدامات الدولة وهيئاتها العامة، ففي موازنة الحكومة العامة يتم جمع إيرادات أجهزة الموازنة العامة للدولة مع إيرادات الـ 59 هيئة اقتصادية مقابل أن مصروفات أجهزة الموازنة العامة مع مصروفات ال 59 هيئة اقتصادية.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إجمالي إيرادات الموازنة الجديدة يبلغ نحو 5.3 تريليون جنيه مقابل 2.6 تريليون جنيه في موازنة اجهزة الموازنة العامة، بزيادة قدرها 2.7 تريليون جنيه كإيرادات للهيئات الاقتصادية، بينما تبلغ مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه في موازنة العام القادم مقابل نحو 3.8 تريليون جنيه لأجهزة الموازنة.

وأشار إلى أن المؤشرات المالية لموازنة الحكومة العامة أكثر مصداقية ودقة تعديل سواء زاوية نسبة الإيرادات الضريبية الي الإيرادات العامة أو نسبة فوائد الدين العام الي اجمالي المصروفات وكذلك نسب كل من الفائض الاولي والعجز النقدي و الكلي والدين العام الي الناتج المحلي وذلك لتحقيق الشفافية وإجراء المقارنات الدولية في اطار إحصائيات مالية الحكومة العامة.