مدير تعليم الجيزة يتابع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357.. صور

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة طلاب 57357، وقد اطمأن على صحة الطلاب وتوفير سبل الرعاية لهم.

وحرص محافظ الجيزة على التحدث مع الطلاب عبر الهاتف واطمأن علي صحتهم وتوفير سبل الرعاية لهم وتمنى لهم الشفاء العاجل.

ووجه مديرية التربية والتعليم بمتابعة حالة الطلاب الصحية مع المستشفى وتلبية كل احتياجاتهم.

وفي سياق متصل زار سلومة الطلاب بنفس المستشفى لمحافظات القليوبية والأقصر والإسماعيلية والقاهرة والمنوفية وسوهاج وقنا ودمياط والشرقية والغربية وأسيوط وكفر الشيخ، وذلك بعدد 38 طالب وطالبة ونقل لهم تحيات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

واطمأن علي حالتهم الصحية وتمنى لهم الشفاء العاجل كما تحاور مع أولياء أمور الطلاب وطمأنهم علي سير الامتحانات، وقدم هدايا تذكارية تشجيعا لهم ولرفع الروح المعنوية لديهم.

رافقه خلال الزيارة كلا من سحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية وبدوي علام رئيس مجلس الاباء والامناء