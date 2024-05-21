إحالة رئيس لجنة و4 طلاب للتحقيق في امتحانات الإعدادية بالقليوبية

قررت سماح إبراهيم، مدير تعليم القليوبية، اليوم الثلاثاء، إحالة رئيس لجنة امتحانات في الشهادة الإعدادية للشئون القانونية، وذلك لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي.

كما قررت مدير التعليم، إحالة 3 طلاب إلى الشئون القانونية لمخالفتهم القواعد والقرارات المنظمة لسير الامتحانات.

وشمل القرار أيضًا إحالة طالبة إلى الشئون القانونية وذلك لحيازتها الهاتف المحمول داخل اللجنة.

كان قد تداولت أحد جروبات الغش "شاومينج"، ورقة الأسئلة في مادة الهندسة التي يؤديها طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، بالقليوبية.

وقام بعض المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر وتداول ورقة امتحان الهندسة على نطاق واسع عبر تطبيق تليجرام.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان، أن الورقة المتداولة لم يتم التحقق منها لمعرفة عما اذا كانت هى نفس الورقة الامتحانية من عدمه.

وقررت المديرية تشكيل لجنة لفحص الورقة الامتحانية للتأكد من الورقة المزعومة، وفتح تحقيق عاجل لمعرفة المتسبب في نشر الورقة وتداولها واتخاذ الإجراءات قانونية رادعة.



ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت أمس السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.