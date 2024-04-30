دينا الشربيني توضح حقيقة ارتباطها بشاب خارج الوسط: بيراعي ربنا وجدع 

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، وكشفت عن حقيقة ارتباطها بشاب خارج الوسط الفني واشتدت العلاقة بينهما خلال الأزمات التي تعرضت لها وكانت أبرزها وفاة والديها.

وقالت: "هو اسمه حسين و بيشتغل في شغل بره المجال الفني وكان في بينا صداقة وبنتقابل وسط اصدقاءنا لحد ما ارتبطنا وهو بيراعي ربنا وجدع وبيبقى عايز يعمل كل حاجة وداعم ومش بيحب يظهر في الصورة، و مش بنظهر مع بعض وأبعد ما يكون عن الأضواء وإحنا شبه بعض في حاجات كتير إلا الأضواء وهو متفهم شهرتي، والارتباط بينا جه كده وبابا الله يرحمه حبه وهو عارف أهلي".

وتابعت الشربيني: "عمري ما بطلع أرد على شائعات الارتباط وكل حد يقول وهيقول وحاجات تلاقيها مكتوبة معملتهاش، وفي كل مرة مش برد وبسمع عن الشائعات بعد لما تكون حصلت وخلصت".