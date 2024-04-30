رئيس موازنة البرلمان: وزارة المالية ملتزمة بالاستحقاق الدستوري للتعليم والصحة





قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري للمخصصات المالية للصحة والتعليم 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يمكن أن يقل عن ذلك.

وأكد الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن وزارة المالية ملتزمة بالاستحقاق الدستوري، في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025، والبرلمان له حق مراقبة الوزارة، ومدى التزامها بالاستحقاق الدستوري من عدمه، وتم التأكيد في مشروع الموازنة على استيفاء النسب الدستورية، وخلال المناقشات داخل اللجنة سيتم حساب إجمالي الإنفاق والمخصصات وهل بلغت الحد الأدني من عدمه.

وأوضح أن إجمالي الإنفاق لوزارة الصحة بكل أنواع الإنفاق 597 مليار جنيه، وبلغ اجمالي الانفاق علي التعليم الجامعي (التعليم العالي) و قبل الجامعي (التربية والتعليم) ، نحو 857 مليار جنيه، كذلك بلغ الإنفاق علي البحث العلمي نحو 100 مليار جنيه جنيه، ومن ثم اجمالي الانفاق نحو 1.5 تريليون جنيه.