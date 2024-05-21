السفير التونسي يحضر "شعلة" فى مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

حضر السفير محمد بن يوسف سفير دولة تونس بالقاهرة العرض المسرحي التونسي "شعلة" للمخرجة أمينة الدشراوي على خشبة مسرح الطليعة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة "دورة عايدة عبد العزيز".

تدور أحداث العرض فى إحدى المؤسسات الجامعية في تونس، حيث تواجه الطالبة "شعلة" إشكال اخفاقها في مادة علم الاجتماع، والذي يؤثر على نتائجها ويتسبب فى رسوبها، تتجه إلى مكتب الإستاذ في محاولة منها لفهم أسباب هذا الإخفاق، فيقترح الأستاذ أن يسند لها الدرجة الأعلى في حالة موافقتها على العودة بصفة سرية، تثور الفتاة كردة فعل على هذا الاقتراح، وترفع ضده شكوى بالتحرش الجنسي مما يفقده منصبه ويؤدي به إلى الانهيار، حيث يتناول العرض فكرة استغلال السلطة والهيمنة.

العرض ديودراما بطولة منير الخرزي وهيفاء الكامل، وسينوغرافيا على يحياوي ودراماتورج وإخراج أمينة الدشراوي، وحظى العرض بإعجاب جمهور المهرجان.

يذكر أن تونس هى ضيف شرف هذه الدورة من المهرجان، ومن المقرر أن يعرض فى العاشرة مساء اليوم على خشبة مسرح السلام العرض التونسى الثانى المشارك فى هذه الدورة من المهرجان وهو "قبيلة" للمخرجة صابرين غنودي وفرقة تياترو.

كما قدمت كلا من الفنانة سيرين قنون والفنانة وفاء الطبوبي من تونس ورش فنية فى مهارات التمثيل.

تنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة د.نيفين الكيلاني، ويدعمه عدد كبير من الشركاء المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار الأوبرا المصرية ، والمركز القومي للترجمة، والمركز الثقافي الإسباني، والمعهد الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي النمساوي، ومعهد جوتة الألماني.