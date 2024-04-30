رئيس خطة النواب: موازنة الحكومة العامة ترسخ مبدأ الشمولية

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المالية تستهدف في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 إصلاح هيكل الموازنة العامة ما يعرف بموازنة الحكومة العامة.

وأشار الفقي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إلى أن موازنة الحكومة العامة تضم موارد واستخدامات كل من أجهزة موازنة الدولة وعدد 59 هيئات عامة اقتصادية لتحقيق مبدأ الشمولية الشفافية للقدرات المالية الحقيقية للحكومة.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه ولتحقيق ذلك تقدمت الحكومة في ابريل الماضي بمشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المالية العامة الموحد.

وتابع: من اهم ما تضمنته تلك التعديلات الجوهرية التي وافق عليها مجلس النواب ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم الحكومة العامة فى إعداد الموازنة، بشكل واقعى للاقتصاد المصرى.

