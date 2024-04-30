بعد حصوله على أسبوع إضافي.. العميد يبدأ تجهيزات معسكر الفراعنة

بدأ حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وضع خطته النهائية للمعسكر المقبل للمنتخب والذي يتخلله مباراتين امام منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم النسخة المقبلة.

يأتي ذلك بعد حصول العميد علي اسبوع اضافي للمعسكر مع انتهاء الدوري للعمل بأرتياحية ووضع لمساته علي اللاعبين.

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.