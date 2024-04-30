إبراهيم محمد حكما لمباراة إنبي وبيراميدز بالدوري

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد مباراة انبي وبيراميدز المقرر اقامتها مساء غد الاربعاء ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة دوري النيل الي الحكم ابراهيم محمد.

يتكون طاقم الحكام من:

حكم ساحة: ابراهيم محمد

حكم مساعد1: هشام الدسوقي

حكم مساعد2: محمد عاطف

حكم رابع:محمود منصور

حكم Var:محمود بسيوني

حكم Var مساعد: صبحي العمراوى

ومن المقرر ان تنطلق صافرة البداية للمباراة التي تجمع انبي وبيراميدز في تمام الساعة السابعة من مساء الاربعاء.