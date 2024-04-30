جوائز المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. القائمة الكاملة

حصدت كل من ايطاليا واليونان جوائز مسابقة التحريك بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة، حيث ذهبت جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم"guerre finite A" للمخرج سيمون ماسي من ايطاليا كما ذهبت هيباتيا الفضية الي فيلم"

Pink mountain للمخرج توماس كونستلر من اليونان.

في المسابقة الوثائقية أعلنت لجنة التحكيم عن جائزة هيباتيا الذهبية وذهبت إلى فيلم The medallion للمخرجة روث هوندوما - اثيوبيا - المملكة المتحدة.

وذهبت هيباتيا الفضية إلى فيلم حواديت ايكنجي للمخرجة مروة الشرقاوي - مصر.

في مسابقة الأفلام الروائية ذهبت جائزة هيباتيا الذهبية إلى فيلم Primetime Mother أو "ام في وقت الذروة" للمخرج سوني كالفينتو من الفلبين - سنغافورة وذهبت هيباتيا الفضية الي فيلم Martha للمخرج ليو ميدارد - بلجيكا.

فيما حصل علي تنويه خاص كل من الفيلم المصري "الترعة" للمخرج جاد شاهين والفيلم البلحيكي "ست سنوات و ثلاث شهور و اثني عشر يوما" للمخرج إيليا باوماير، كاثرين ويشر .

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.