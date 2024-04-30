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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عبد القادر يدخل حسابات العميد لمعسكر المنتخب المقبل

حسام حسن
حسام حسن
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دخل احمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسابات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للانضمام خلال المرحلة المقبلة بالاخص المعسكر المقبل الذي يشهد مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.
ومن المقرر ان يعلن حسام حسن عن قائمته خلال الايام القليلة المقبلة استعدادا للمعسكر المقبل. 
وسيحسم العميد اسم اللاعب بعد مباراة الغد مع فريقه امام الاسماعيلي بالدوري.

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.

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