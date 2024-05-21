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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزيرة التضامن تتابع حادث سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بالجيزة

نفين القباج وزيرة
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حادث سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب  بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأسفر  عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير  مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر  المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه سيتم صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين والمصابين حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث.

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