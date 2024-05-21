الشهادة الإعدادية 2024.. ارتياح طلاب القاهرة لسهولة امتحان "الجبر"

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، منذ قليل، من امتحانات اليوم ضمن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وتنتهي حتى غدًا الأربعاء.

وأدى الطلاب اليوم امتحاني الجبر والإحصاء، فترة أولى لمدة ساعتين، وامتحان التربية الفنية فترة ثانية لمدة ساعتين.

وأكد عدد من طلاب الشهادة الاعدادية بالقاهرة، سهولة امتحان “الجبر”، وانه في مستوى الطالب المتوسط.

وتمنى الطلاب أن يكون امتحان الغد ختام المسك، وبنفس السهولة وبدون مشكلات.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (٢٠٠١١٩) طالبًا وطالبةً يؤدون الامتحانات فى (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الٰـ35 .

وتداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماع أسئلة وإجابات لامتحان الجبر بالقاهرة، بعد بدء اللجان، وكذا امتحانات عدد من المحافظات الأخرى التي يؤدي طلابها امتحان الشهادة الإعدادية اليوم الثلاثاء.

وكانت قد أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال امتحانات، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام) للشهادة الإعدادية.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أيمن موسى، إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والاجابة والمباني التعليمية لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، كذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومي وإزالة الإشغالات.

كما شدد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان والسماح بتشغيل المراوح الجانبية الموجودة باللجان مع الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد طبيب دائم باللجنة.