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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يتابع حادث معدية أبو غالب ويقدم خالص التعازى لأسر المتوفين

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
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تـابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لحظة بلحظة حادث معدية أبو غالب بأشمون وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مشيرا إلى أنه فور وقوع الحادث تم التوجيه بتواجد السكرتير العام والمساعد ورئيس المدينة ميدانيا بموقع الحادث لتقديم الدعم اللازم، كما تم الدفع بفرق من الاسعاف والإنقاذ النهري وتم متابعة كافة الإجراءات .

ويتقدم محافظ المنوفية بخالص التعازى لأسر المتوفين داعيا المولي عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين ، وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم توجيه كافة القطاعات الحيوية بتقديم الدعم اللازم للحادث فضلا عن  رفع درجة الطوارئ بمستشفيات أشمون لاستقبال الحالات المصابة والتعامل الفوري معها .
هذا وتوجه محافظ المنوفية ونائبه محمد موسي الآن إلى موقع الحادث بأشمون لمتابعة الموقف على الطبيعة وتقديم الدعم اللازم للأسر وذويهم .

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اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حادث معدية أبو غالب معدية أبو غالب المنوفية الشبكة الوطنية للطوارئ