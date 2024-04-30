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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي

احمد الغندور
احمد الغندور
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قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد مباراة الإسماعيلي والاهلي المقرر اقامتها مساء غد الاربعاء ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة دوري النيل الي الحكم احمد الغندور. 
يتكون طاقم الحكام من: 
حكم ساحة: احمد الغندور 
حكم مساعد1: احمد حسام
حكم مساعد2: يوسف البساطي
حكم رابع:مبروك نبيل
حكم Var: طارق مجدي
حكم Var مساعد:مصطفي الشهدي
ومن المقرر ان تنطلق صافرة البداية للمباراة التي تجمع الاسماعيلي والاهلي في تمام الساعة السابعة من مساء الاربعاء.

أحمد الغندور مباراة الأهلى