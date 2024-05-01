وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع الرئيس الإسرائيلي جهود وقف إطلاق النار في غزة

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن اليوم / الأربعاء / مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وقال بلينكن - في تصريحات له قبيل اجتماعه مع هرتسوج في إسرائيل - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن واشنطن تركز جهودها على إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وما يعيق التوصل لاتفاق هو حركة( حماس)، على حد تعبيره.

وكان بلينكن قد وصل صباح اليوم إلى إسرائيل في إطار جهوده الدبلوماسية للتوسط في وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن، حيث أنه من المقرر أن يلتقي مع مسؤولين إسرائيليين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

