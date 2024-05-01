تجديد حبس متهم بهتك عرض فتاة في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس متهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بهتك عرض فتاة في منطقة مدينة نصر.

تلقي قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من أسرة الفتاة يفيد اتهام شاب 20 سنة بهتك عرضها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم وعرض الفتاة على الطب الشرعي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.