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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس متهم بهتك عرض فتاة في مدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس متهم ١٥ يوما  على ذمة التحقيقات بهتك عرض فتاة في منطقة مدينة نصر.
تلقي قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من أسرة  الفتاة يفيد اتهام شاب 20 سنة بهتك عرضها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم  وعرض الفتاة على الطب الشرعي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس متهم هتك عرض فتاة منطقة مدينة نصر