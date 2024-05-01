التوعية بأضرار التدخين الإلكتروني .. برنامج تدريبي بجامعة قناة السويس

وفق استراتيجية جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة نحو الريادة والتميز والارتقاء بحياة المواطن في كافة الجوانب، وأهمها صحة الإنسان- تقوم جامعة القناة بتقديم العديد من الدورات التدريبية والبرامج التوعوية حول أبرز الموضوعات الحياتية، والتي تتوجه بها نحو أكبر عدد من المستفيدين.

وفي هذا الإطار- نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس برنامجا تدريبا حول " أثر التدخين على الصحة و دوره في الاتجاه نحو الإدمان"

حاضرت بالبرنامج الدكتورة هبه عمار سليمان مدرس الطب البشري و السموم بكلية الطب.

حيث أوضحت خلاله تعريف التدخين وأضراره، والآثار الجانبية له، إلى جانب توضيح آثار النيكوتين على القلب والرئة ،المخ ،الحالة النفسية ،والفم والأسنان ،موضحة أضرار التدخين على المخ والجهاز العصبي المركزي حيث يؤدي إلى إحداث نقص وظيفي في شرايين المخ ،وذلك بسبب ضيقها وتصلبها مما يضعف وصول الدم والأكسجين إلى المخ ،ويمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى زيادة احتمال حدوث.

جلطات المخ وبالتالي السكتة الدماغية، ضعف القدرة على التفكير والتركيز ، وكثرة النسيان.

وتطرقت الدكتورة هبة عامر إلى شرح أضرار التدخين الإلكتروني، وأسباب انتشاره بين المراهقين، مشيرة إلى أن التعرض للنيكوتين من خلال السجائر الإلكترونية يعد إدمانا مثيرا للقلق لدى المراهقين، ويزيد من خطر التدخين لديهم 4 أضعاف، كما أن أجهزة التدخين الإلكترونية (Vape) تطلق العديد من المواد السامة في الجسم.

أقيم البرنامج بإشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.



