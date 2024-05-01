إعلام بني سويف تنظم معرضا لدعم الصناعات وحملة للتوعية بخطورة الاستغلال الإلكتروني للأطفال

نظمت كلية الإعلام بجامعة بنى سويف وتحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة معرض لدعم وتشجيع الصناعات المصرية والمشروعات الصغيرة، وحملة للتوعية بخطورة استخدام الأطفال واستغلالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك في إطار اليوم الترويجي لمشروعات تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية، وتحت إشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، والدكتورة منى هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني ألبرت رئيس قسم العلاقات العامة.

وجاء ذاك بحضور الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية .

وشمل اليوم الترويجي مجموعة من الفقرات المتميزة والأنشطة المتنوعة التي لاقت اهتمام وإعجاب الحضور. كما اشتمل على عرض مطبوعات مشروعات التخرج وعرض أهداف المشروعات وأساليب التوعية بها، فضلًا عن استعراض أهمية الحملة للحد من هذه الظاهرة.

فيما شمل المعرض مشاركة العديد من أصحاب الصناعات المحلية بمحافظة بني سويف والعلامات المحلية المتخصصة في صناعة الجلود ومستحضرات التجميل والعطور.