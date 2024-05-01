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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عاطل وسيدة بالجيزة بقيمة 2,6 مليون جنيه

ضبط كميات من المواد
ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عاطل وسيدة بالجيزة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عاطل وسيدة بالجيزة بقيمة مالية بلغت 2,6 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية" ، سيدة – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون – كمية من الأقراص المخدرة – سيارة – ميزان حساس – أدوات تصنيع مخدر الآيس).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,6 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط المواد المخدرة عاطل ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عاطل وسيدة بالجيزة بقيمة مالية بلغت 2,6 مليون جنيه