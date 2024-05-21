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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بعد 8 أشهر من العدوان.. مذكرة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو تثير القلق في تل أبيب

نتنياهو
نتنياهو
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أثارت مذكرة الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو القلق في تل أبيب؛ ونقلت «سي إن إن» عن المدعي العام للجنائية الدولية سعي المحكمة لإصدار مذكرات توقيف بحق «السنوار» زعيم حماس و«نتنياهو» رئيس وزراء إسرائيل؛ بتهم ارتكاب جرائم حرب جراء أحداث السابع من أكتوبر. 
وأكد كبير مدعي الجنائية الدولية السعي لإصدار مذكرات توقيف بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ومحمد ضيف قائد القسام وإسماعيل هنية زعيم حماس.

وأعلنت إذاعة الاحتلال اجتماع المؤسسة القانونية الإسرائيلية وكبار القادة ووزارة المالية لمناقشة طلب المحكمة الدولية، والتي لا يمكن لأحد التهرب من قرارات الجنائية الدولية ولو كان رئيسا؛ وكانت إسرائيل مارست ضغوطًا سياسية لإيقاف إصدار مثل هذه القرارات والذي يعد وصمة عار على مستوى عالمي ويُقلص وتيره الزيارات المختلفة للمسؤولين الصادر بحقهم أوامر اعتقال. 

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