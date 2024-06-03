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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الإسباني: نطالب بوقف إطلاق النار في غزة لإيصال المعونات الإنسانية

وزير الخارجية الاسباني
وزير الخارجية الاسباني
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شدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا: "نطالب وقف إطلاق النار منذ شهور كي تصل المعونة الإنسانية إلى الفلسطينيين فى غزة ولا بد من وقف العدوان بجانب السماح بالإفراج على الرهائن".

وأضاف "خوسيه" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره سامح شكري، والمقام في مدريد، أنه يجب على الضفة الغربية أن تبقي تحت السلطة الفلسطينية كما قالت مصر وبايدن وقطر.

وتابع: "نحن نريد السلام الدائم لكل بلدان الشرق الأوسط.. وبالنسبة لأسبانيا فإن مصر بلد جوهري فى الشرق الأوسط وإفريقيا وهي شريك متوسطيا أوروبيا.. ونشكر الحوارات مع شركاؤنا المصريين".

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