رئيس جامعة المنوفية يشارك فى اجتماع مجلس الجامعات الأهلية

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية فى اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار القاصد إلى أن المجلس أعرب عن تقديره البالغ لجهود ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للجامعات الأهلية والتى تقدم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، كما أن الجامعات الأهلية تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال البحث العلمي والتطوير، والتي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات التنموية، وأهمية المشاركة فى المبادرات المجتمعية المختلفة وزيادة التعاون مع المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال إطلاق القوافل الطبية والتنموية للقرى الأكثر احتياجًا.

وفى هذا الشأن أكد الدكتور أحمد القاصد أن جامعة المنوفية الأهلية والتى أصبحت تضم ١٠ كليات و ١٧ برنامج متميز يقدم تخصصات نوعية تواكب متطلبات التطور التكنولوجي والعلمى على كافة المستويات تسعى لتقديم خدمات مجتمعية للمساهمة فى تنمية المجتمع ودعم المشروعات التنموية بمُختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.

وفى إطار متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الأهلية أكد وزير التعليم العالي على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات طوال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

وأضاف القاصد أن وزير التعليم العالى خلال الاجتماع، استمع لمقترحات رؤساء الجامعات الأهلية، حول إعداد اللوائح الداخلية، والمعايير والمقومات الأساسية التي اعتمدت عليها هذه الجامعات، كما أحيط المجلس علمًا بمذكرات التفاهم التى تم توقيعها ببعض الجامعات الأهلية، بالإضافة إلى موافقات المجلس لإنشاء كليات وبرامج جديدة بمختلف الجامعات الأهلية.