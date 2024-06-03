وزير الخارجية الإسباني: هناك توافق كبير بين مصر وإسبانيا لتعزيز السلام في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إنه بحث مع وزير الخارجية سامح شكري، سبل ضمان إعادة فتح الممرات البرية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك توافقا كبيرا بين مصر وإسبانيا لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، و مصر بلد جوهري في الشرق الأوسط و أفريقيا.

وأضاف "خوسيه" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره سامح شكري، والمقام في مدريد، إن تبادلات الرأي بين أسبانيا ومصر هي مثمنة للحكومة الأسبانية، حيث أن مصر كان لها موقف بناء تجاه القضية الفلسطينية.

وتابع: أنه لابد من التأكيد على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.