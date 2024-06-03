جامعة أسيوط تستقبل وفدا يابانيا لبحث سبل التعاون في المجالات البحثية

استقبلت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ السيدة هاشيموتو أيامي مديرة مؤسسة اليابان بالقاهرة (المركز الثقافي الياباني)، والسيد إيو كوجي المشرف علي المدربين، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة أسيوط ومؤسسة اليابان بالقاهرة (المركز الثقافي الياباني)، في المجالات الأكاديمية والبحثية، وذلك بحضور الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا مراد، منسق العلاقات بين جامعة أسيوط، ومؤسسة اليابان بالقاهرة، والأستاذة هالة جوهر، والأستاذة روان عادل المدربتين بالمؤسسة.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان أوجه التعاون المشترك بين جامعه أسيوط واليابان في المجالات الأكاديمية والبحثيه، للاستفاده من القدرات العلمية اليابانية في تنظيم الدورات التدريبية، وورش العمل؛ بهدف تعزيز، وتنمية القدرة على التواصل، وتعميق المعرفة باللغة، والثقافة اليابانية، ومشاركة مجموعة متميزة، من المدربين من المؤسسة اليابانية بالقاهرة.

وأعرب الدكتور جمال بدر عن سعادته الكبيرة باستقبال وفد مؤسسة اليابان بالقاهرة في إطار التعاون القائم بينها وبين الجامعة لتعليم اللغة اليابانية بجامعة أسيوط، وتسهيل الاطلاع على الثقافة اليابانية، وتعميق العلاقات بين مصر واليابان، وتيسير الحصول على المنح الدراسية التي تقدمها اليابان للطلاب والباحثين بالجامعة، وكذلك تيسير الحياة في اليابان حال حصولهم على المنح.

جدير بالذكر، إن مؤسسة اليابان بالقاهرة (المركز الثقافي الياباني)، تعقد تدريبا خلال يومي الأحد، والإثنين الموافق ٢، ٣ من شهر يونيه الجاري، وذلك بالقاعة (أ) بالمبني الإداري، ويومي ٥ ، ٦ من شهر يونيه الجاري أونلاين من خلال تطبيق ZOOM.

