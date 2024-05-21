مصرع وإصابة 42 شخصا إثر سقوط حافلة من أعلى جسر بالهند

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، مصرع شخصين وإصابة 40 آخرين؛ إثر سقوط حافلة من أعلى جسر في ولاية ماديا براديش.

وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - أن الحادث وقع بالقرب من بلدة باشور حينما فقد قائد الحافلة السيطرة عليها أثناء عبورها الجسر وعلى متنها 55 شخصا.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن 19 من الجرحى أصيبوا بجروح خطيرة، فيما جار البحث عن سائق الحافلة الذي لاذ بالفرار من موقع الحادث.