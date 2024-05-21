استشاري مناعة: متحور "فليرت" لم يدخل مصر والصحة العالمية حذرت من سرعة انتشاره

علق الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، على تفاصيل ظهور متحور كورونا الجديد "Flirt".

وقال "الحداد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن فيروس كورونا طبيا لن ينتهي وأصبح فيروسا تنفسيا سنعتاد عليه وخطورته وشدته ستكون أضعف، موضحًا أن التحورات الخاصة بكورونا جعلت قدرته على الانتشار أسرع بصورة كبيرة جدا، لكن خطورته أقل، وهذا الأمر من نعمة الله علينا، لأن المضاعفات أصبحت أقل.

وتابع، أن منظمة الصحة العالمية حذرت من متحور فليرت، لأن سرعة انتشاره كبيرة جدا وإصاباته كثيرة، لكن لا توجد تقارير تشير إلى أنه أخطر من المتحورات السابقة.

وأردف، استشاري الحساسية والمناعة: "أن العالم كله يشهد موجة من الفيروسات التنفسية بسبب التقلبات الجوية وتغيرات الطقس، وحتى الآن لم يثبت دخول متحور فليرت مصر، لكنه انتشر في بعض الدول، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من سرعته وقدرته على الانتشار".