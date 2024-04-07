اليوم.. ليفربول يتوعد مانشستر يونايتد على مسرح الأحلام من أجل لقب البريميرليج

تتجدد المتعة والإثارة بانطلاق مباراة ديربي الشمال الغربي أو كلاسيكو إنجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول، في مواجهة تجمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد في قمة الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ينطلق الديربي، اليوم الأحد، في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، بإدارة تحكيمية من الحكم أنتوني تايلور، ليتوعد ليفربول بقيادة نجمه الأول محمد صلاح، نظيره مانشستر يونايتد للثأر منه بإلحاق الهزيمة به على ملعبه المسمى بمسرح الأحلام ووسط جماهيره الغفيرة.

وينظر «الريدز» إلى المباراة بنظرة ثأرية، وذلك بسبب الخسارة من «الشياطين الحُمر» في دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتوديع البطولة بالهزيمة بنتيجة 4-3، لذا يتطلع رفاق محمد صلاح للثأر من مان يونايتد بعد خسارة الكأس، وكذا من أجل الحفاظ على الصراع على لقب البريميرليج مع أرسنال ومانشستر سيتي.

محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويستضيف اليونايتد، غريمه وهو جريح بعدما خسر 5 نقاط متتالية في الدوري الإنجليزي، بالتعادل مع برينتفورد، والهزيمة المُثيرة من تشيلسي في قمة الجولة الماضية بنتيجة 4-3، ليدخل اللقاء وعينه على الثلاث نقاط من أجل تصحيح مساره في ترتيب المسابقة، والمنافسة على مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه مانشستر يونايتد صاحب الأرض، ضيفه ليفربول وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتصدر الريدز الترتيب بـ70 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف و3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، وذلك قبل مواجهات يوم السبت بالنسبة إلى الجانرز والسيتي.

وتُعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، كلاسيكو إنجلترا مكرر، بعدما التقى الفريقان مرتين في الموسم الجاري 2023-2024 حتى الآن، انتهت المواجهة الأولى بينهما في الدور الأول بالجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد، بينما كان ديربي الشمال الغربي الثاني هذا الموسم في كأس الاتحاد الإنجليزي، والذي فاز به فريق «الشياطين الحمر» برباعية مقابل 3 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي كان أيضًا على ملعب أولد ترافورد.

الضحية المفضلة

في المقابل، يسعى محمد صلاح، اليوم، لزيارة شباك مانشستر يونايتد للمرة الثانية على التوالي هذا الموسم بعدما سجل هدفًا في مباراة الكأس، ليؤكد على أن اليونايتد هو ضحيته المفضلة، بعدما استقبل أكبر عدد من أهداف الفرعون المصري طوال مسيرته الاحترافية بالملاعب الأوروبية، حيث أحرز صلاح 13 هدفًا حتى الآن في 14 مباراة خاضها أمام مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات، وصنع خلالها 4 أهداف، فاز في 6 منها، وتعادل في 4 مباريات وخسر في أربعة أخرى.

محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويأمل نجم المنتخب الوطني في هز شباك مان يونايتد من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي والتتويج بالجائزة للمرة الرابعة في مسيرته بالبريميرليج، لا سيما بعد تساوي نجم تشيلسي الشاب كول بالمر معه في عدد الأهداف 16، في وصافة قائمة هدافي المسابقة خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بـ18 هدفًا، قبل مباريات أمس السبت.

وعلى الرغم من خروج محمد صلاح من ملعب مباراة الجولة الماضية أمام شيفيلد مُنزعجًا، وذلك بعد استبداله بزميله هارفي إيليوت في الدقيقة 60 بقرار من المدرب الألماني يورجن كلوب، إلا أنه احتفل بفوز فريقه بعد اللقاء وأثناء تسجيل زميليه للهدفين الثاني والثالث، حيث قرر كلوب إراحة نجمه المصري لكلاسيكو إنجلترا الذي يفصل بينه وبين المباراة الماضية أقل من 72 ساعة، وكذا بسبب تأثير الصيام عليه في اللقاء، على الرغم أن الحكم أوقف المباراة في الدقيقة 25 حتى يسمح للاعبين المسلمين بالإفطار وكان على رأسهم محمد صلاح وزميله الفرنسي إبراهيما كوناتي.