أستاذ اقتصاد زراعي: سيناء بها تباين جغرافي ومناخي كبير ومهم

كشف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأهمية الجغرافية والمناخية لسيناء، خاصة أن سيناء تحتوي على سواحل كثيرة، سواء البحر الأبيض المتوسط، أو البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن سيناء تشتمل على بيئتين جغرافيتين متباينتين، أولهما البيئة الصحراوية، وثانيهما البيئة الساحلية، لافتا إلى أن هذا التباين الجغرافي يعطيها تباينًا مناخيًا يوفر زخمًا كبيرًا في الإنتاج الزراعي، ويمكن استزراع الكثير من الحاصلات والنباتات الطبية والعطرية في سيناء، إذ بها إمكانيات واعدة جدًا للتصدير بشكل كبير، ويصلح لزراعة الكثير من الحاصلات بها مثل القمح والشعير والزيتون والتين والخوخ واللوز".

وتابع أن الدولة اهتمت بسيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مشروع قومي لتوطين البدو في وسط سيناء، وإنشاء مراكز زراعية مجمعة ضخمة، إضافة إلى تطوير بحيرة البردويل والتي تنتج أنواعا فاخرة من الأسماك، ومشروع زراعي ضخم جدا، تمثل في استصلاح وزراعة 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء، يتم تغذيته من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.