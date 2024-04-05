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الجمعة 05 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ليفربول يستعيد الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 31

ليفربول
ليفربول
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انتهت مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الخميس، بفوز ليفربول على شيفيلد يونايتد، وخسارة مانشستر يونايتد من تشيلسي.

حقق فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فوزًا ثمينًا على شيفيلد بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد.

بينما نجح تشيلسي في إحباط ريمونتادا مانشستر يونايتد عليه، بانتصار مثير بنتيجة 4-3 على ملعب ستامفورد بريدج في ختام الجولة 31 من البريميرليج.

وبفوز الريدز، استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي من أرسنال، ليوسع الفارق إلى إلى نقطتين معه بوصوله إلى النقطة 70، و3 نقاط مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بالبريميرليج، ليستمر الصراع على اللقب حتى الجولات الأخيرة بالموسم الجاري 2023-2024.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 31

1- ليفربول  -  70 نقطة

2- أرسنال - 68 نقطة

3- مانشستر سيتي - 67 نقطة 

4- أستون فيلا - 59 نقطة 

5- توتنهام - 57 نقطة

6- مانشستر يونايتد  - 48 نقطة 

7- وست هام - 45 نقطة 

8- نيوكاسل - 44 نقطة 

9- برايتون - 43 نقطة 

10- تشيلسي - 43 نقطة 

11- وولفرهامبتون - 42 نقطة 

12- بورنموث - 41 نقطة 

13- فولهام - 39 نقطة 

14- كريستال بالاس - 30 نقطة 

15- برينتفورد - 28 نقطة 

16- إيفرتون - 26 نقطة 

17- نوتنجهام فورست - 25 نقطة 

18- لوتون تاون - 22 نقطة 

19- بيرنلي - 19 نقطة 

20- شيفيلد يونايتد - 15 نقطة.

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