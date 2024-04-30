ads
الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إسعاف غزة: 10 آلاف مفقود غير مدرجين بإحصائية الشهداء منذ بدء العدوان

أحداث غزة
أحداث غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت طواقم الإنقاذ والإسعاف في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود ما زالوا تحت أنقاض مئات البنايات المدمرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، ولم تتمكن الطواقم المختصة من انتشال جثامينهم بعد. 

وذكرت طواقم الإنقاذ - في تصريح صحفي - أن 10 آلاف مفقود، غير مُدرجين في إحصائية الشهداء، بسبب عدم وصول جثامينهم إلى المستشفيات، مؤكدة أن البحث عن المفقودين تحت الركام بالوسائل البدائية؛ سيستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام. 

وحذرت من أن تكدس آلاف الجثامين تحت الأنقاض، بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تسرّع من تحلل الجثامين. 

وناشدت طواقم الإنقاذ والإسعاف المنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المعدات لإنقاذ المصابين واستخراج جثامين الشهداء. 

طواقم الإنقاذ والإسعاف في قطاع غزة مفقود البنايات المدمرة الحرب الإسرائيلية