إسعاف غزة: 10 آلاف مفقود غير مدرجين بإحصائية الشهداء منذ بدء العدوان

أعلنت طواقم الإنقاذ والإسعاف في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود ما زالوا تحت أنقاض مئات البنايات المدمرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، ولم تتمكن الطواقم المختصة من انتشال جثامينهم بعد.

وذكرت طواقم الإنقاذ - في تصريح صحفي - أن 10 آلاف مفقود، غير مُدرجين في إحصائية الشهداء، بسبب عدم وصول جثامينهم إلى المستشفيات، مؤكدة أن البحث عن المفقودين تحت الركام بالوسائل البدائية؛ سيستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام.

وحذرت من أن تكدس آلاف الجثامين تحت الأنقاض، بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تسرّع من تحلل الجثامين.

وناشدت طواقم الإنقاذ والإسعاف المنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المعدات لإنقاذ المصابين واستخراج جثامين الشهداء.