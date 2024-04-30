وكيل تعليم بني سويف يكرم الجهات الشريكة مع إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان

كرم هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الجهات الشريكة مع إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية، لتعاونهم المثمر وجهدهم المبذول في تنفيذ جميع الأنشطة في جميع المجالات المختلفة بالتعاون مع تكافؤ الفرص، في تنمية الأسرة المصرية، والعمل بالاستراتيجيات الوطنية التي اطلقتها القيادة السياسية لتنمية الفتيات مبادرة "دوي" التي اطلقتها حرم الرئيس والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لزيادة السكانية .

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وبناء على تعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بضرورة الاهتمام بالأنشطة والتوعية للطلاب بالمدارس في مختلف المجالات والتي تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب .

كما كرم وكيل الوزارة الدكتورة عائشة عبدالرحيم مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية على مجهوداتها المبذولة مع الجهات الشريكة، وكذلك لقيامها على تذليل العقبات مما يعود على العملية التعليمية بالخير وحتى تظهر مدارس المحافظة بالمظهر المتميز،

وكرم أيضا منسقي تكافؤ الفرص بالإدارات التعليمية أيضا على جهدهم في الإدارات، وتفعيل أهمية الأنشطة.

وكان من المكرمين من الجهات الشريكة:

الشيخ رضا محمد عبد الحليم مدير عام وعظ بني سويف بالمنطقة الأزهرية، الرائد محمد عادل سيد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، والدكتورة حنان عبد الفتاح محمد مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة، والدكتورة الشيماء حجاج فتحي مديرة العلاج الطبيعي بمديربة الصحة، نجلاء محمد عبد الباقي الصاوي مقررة المجلس القومي للسكان.

وفى ختام التكريم وجه وكيل الوزارة الشكر لجميع الجهات الشريكة والتى ساهمت فى إنجاح أنشطة تكافؤ الفرص وتحقيق أهدافها .