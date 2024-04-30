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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

التشيك تفرض حظرا على إشعال الحرائق مخافة انتشار حرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات
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فرضت هيئة الأرصاد الجوية في التشيك حظرا على إشعال الحرائق في المناطق المفتوحة بأنحاء البلاد، مخافة اندلاع حرائق الغابات في ظل موجة من الحرارة والجفاف.

وذكر راديو براغ الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الحظر يهدف إلى الحد من حرائق التخييم في الحدائق والغابات، مشيرا إلى أن الأحداث الكبرى المماثلة يمكن أن تجرى تحت إشراف سلطات الإطفاء. 
وتشهد التشيك موجة من الحرارة والجفاف والرياح الشديدة التي قد تسهم في انتشار حرائق الغابات.

 ووضعت السلطات فرق مكافحة الحرائق في أعلى درجات الاستعداد خلال الموجة الحارة التي تتزامن مع موسم أنشطة وطنية مرتبطة بالتخييم وإشعال الحرائق.

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