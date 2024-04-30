محاكمة تاجر مخدرات وأسلحة نارية بالمقطم

أحالت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بمحكمة زينهم، جنوب القاهرة، متهم بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، الي محكمة الجنايات.

وكانت النيابة قد أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائى، بالطب الشرعي لفحصها، وإعداد تقرير بها، والاستعلام عن اورق السيارة المضبوطه محل الواقعه من المرور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (عاطل - له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته (3,750 كيلو جرام لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – سلاح أبيض - 2ميزان - سيارة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.