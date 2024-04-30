مجلس جامعة بني سويف يهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

هنأ مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اليوم، الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال جلسته رقم ٢٣٢، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وعبر الدكتور منصور عن خالص تمنياته لهم ولذويهم وأحبائهم بكل الخير والتوفيق، مؤكداً وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد، وقوة الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تظهر بشكل واضح في عمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري من المسلمين والأقباط على مختلف العصور، متمنياً أن يعيد هذه المناسبات على الشعب المصري بالخير، والبركة، والتقدم، والازدهار.