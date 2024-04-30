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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

توريد 34 ألف طن قمح لصوامع وشون القليوبية

توريد القمح
توريد القمح
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أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة صرف مستحقات الموردين أو المزارعين المالية فور عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون لتشجيع الباقي على التوجه للتوريد.

وأشار الهجان، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى انتظام عمليات التوريد مع انطلاق بدء موسم الحصاد بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي ما جرى توريده حتى الآن 34630 طنا من القمح للصوامع والشون والبناكر.

وأضاف المحافظ، أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ولفت محافظ القليوبية، إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجدداً التأكيد بأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه بلغ إجمالي ما جرى حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 56 ألف فدان قمح، مشيرا إلى أنه جرى التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءًا من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول.

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