إعلام عبري: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استبدال أنظمة باتريوت.. تفاصيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بتوديع أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت القديمة في الأشهر المقبلة، واستبدال البطاريات بدفاعات جوية أكثر تقدما.

وفي فبراير الماضي، قال سلاح الجو الإسرائيلي إنه بصدد إغلاق العديد من بطاريات باتريوت، وسيتم تدريب موظفيه على تشغيل القبة الحديدية بدلًا من ذلك.

ووفقا لمقالة نشرت يوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، سيتم إبطال مفعول منظومة باتريوت – المعروفة في سلاح الجو الإسرائيلي باسم ياهالوم، وهي كلمة عبرية تعني "الماس" – نهائيا في غضون شهرين.

وقال رئيس الكتيبة 138 في مصفوفة الدفاع الجوي، التي تشغل باتريوت: "نحن حاليًا بصدد تقليل عدد البطاريات حتى يتم إغلاق النظام بأكمله"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتم نشر بطاريات صواريخ باتريوت التي تديرها الولايات المتحدة بنجاح ضد بعض صواريخ سكود التي أطلقت من العراق على إسرائيل خلال حرب الخليج عام 1991.

ودخل النظام الأمريكي الصنع الخدمة الإسرائيلية رسميًا في نفس العام، لكنه لم يعترضه إلا في عام 2014، وأسقط طائرة بدون طيار تابعة لحماس تم إطلاقها من قطاع غزة.

وعلى مدى العقد التالي، اعترض النظام، المصمم لإسقاط الطائرات، حوالي 10 أهداف فقط، وفقا للجيش، بما في ذلك الطائرات المقاتلة السورية التي اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي في عامي 2014 و2018.

ولم يكن الصاروخ الاعتراضي في مواجهة التحدي دائمًا، حيث فشل في إسقاط العديد من الأهداف على مر السنين، وهو ما حدث خلال حرب الخليج.

وفي خضم الحرب المستمرة في قطاع غزة، تم استخدام صواريخ باتريوت عدة مرات، على الرغم من أنه في معظم الحالات، تم إطلاق صواريخ اعتراضية بسبب هويات مزورة.

وقال سلاح الجو الإسرائيلي إنه سيتم الآن استبدال النظام بأنظمة دفاع جوي أكثر تقدما.

الطبقة الأدنى من نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي متعدد المستويات هي القبة الحديدية قصيرة المدى، والتي أسقطت عشرات الآلاف من الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها على إسرائيل منذ عام 2011.

الطبقة الوسطى هي نظام مقلاع داود، المصمم لإسقاط المقذوفات متوسطة المدى.

الأنظمة الأطول مدى هي نظام Arrow، المصمم لاعتراض الصواريخ البالستية الكبيرة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من إخضاع منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية لأكبر اختبار لها على الإطلاق مع إطلاق مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار من إيران، والتي تم إسقاطها جميعها تقريبًا بمساعدة الولايات المتحدة والأردن والمملكة المتحدة وفرنسا.

ومن غير الواضح ما الذي سيحدث مع بطاريات باتريوت، التي تسعى أوكرانيا بشدة إلى الحصول عليها في إطار سعيها للدفاع عن أجوائها ضد الصواريخ الروسية.