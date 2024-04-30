الأونروا: مخاوف من إجلاء سكان رفح إذا فشل اتفاق الهدنة

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 أن هناك قلقا كبيرا في قطاع غزة من هجوم عسكري في مدينة رفح الواقعة في الجنوب.

وقال المفوض العام للأونروا، إن هناك مخاوف من البدء بإجلاء السكان في رفح إذا لم يتم التوصل لاتفاق هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه لم يطلب من الناس الإجلاء حتى الآن.

وأضاف أن هناك مصاعب تواجه قوافل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.

وأبدى المسئول الأممي قلقه بشأن المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة لدى إسرائيل.

ولفت إلى أن 182 موظفا من وكالة أونروا قتلوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتجرى حاليا مباحثات بشأن الإعلان عن هدنة في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية قطرية أمريكية.