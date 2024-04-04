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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بإسقاط شيفيلد

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي
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حقق فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، انتصارًا ثمينًا على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك صلاح في اللقاء أساسيًا، ولعب حتى الدقيقة 60، بعد استبداله بزميله هارفي إيليوت، وظهر الفرعون المصري منزعجًا أثناء مغادرته ملعب المباراة، حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم الريدز على شيفيلد بهدف للا شئ، سجله الأوروجوياني داروين نونيز في الدقيقة 17، بعد خطأ فادح من حارس المنافس أثناء تشتيت الكرة من منطقة الجزاء.

وشهد شوط المباراة الأول، إيقاف في الدقيقة 25، حيث أوقف ستيوارت أتويل اللقاء حتى يسمح للاعبين المسلمين في الفريقين بالإفطار لكسر صيامهم، ومنهم محمد صلاح، وزميله الفرنسي إبراهيما كوناتي، ومدافع شيفيلد، البوسني أنيل أحمدودزيتش.

وفي الشوط الثاني، جاء هدف تعادل الضيوف عن طريق النيران الصديقة، حيث أحرز كونور برادلي ظهير أيمن حمر الميرسيسايد هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58، قبل خروج محمد صلاح من الملعب بدقيقتين.

وأعاد الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، ليفربول للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 76 من تسديدة صاروخية، ثم أضاف الهولندي كودي جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة 90 برأسية من صناعة البديل أندرو روبرتسون.

وبهذا الفوز، استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي من أرسنال، الذي خطفها أمس بفوز على لوتون تاون.

وبتلك النتيجة، تربع ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف، و3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد شيفيلد عند 15 نقطة في المركز العشرين والأخير من البريميرليج.

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