لحق بأمه وشقيقه.. وفاة طفل من مصابي حريق منزل بالفيوم

وما زال حريق منزل عزبة منقار بمركز سنهور بمحافظة الفيوم يلتهم الكبير والصغير؛ إذ استيقظ أهالي العزبة على خبر محزن، عقب انتشار خبر وفاة طفل ضمن مصابي الحريق ويدعى "عدي عصمت رشاد" والبالغ من العمر 8 سنوات ليلحق بشقيقه ووالدته متأثرا بجراحه ليصل عدد المتوفين بحادث حريق منزل بقرية منقار التابعة لمركز شرطة سنهور إلى 4 أشخاص، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام واخطرت النيابة العامة.

وكان قد توفي "عبد الرحمن عصمت رشاد" 30 سنة بعد أن تفحمت جثته يوم الحريق.

ولقيت في اليوم الثاني سيدة مصرعها وهي والدة الأطفال المصابين في الحادث كما لقيت فتاه تدعى “آية سامح رشاد” 16 سنة مصرعها، جراء الحريق الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنهور، جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بنشوب حريق بمنزل بعزبة منقار بدائرة المركز ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ولكن بعد أن تفحم جسد شخص يدعي "عبد الرحمن عصمت رشاد" 30 سنه لقي مصرعه كما أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة.

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة، أن حريق نشب بمنزل طابق واحد ومبنى بالطوب الأبيض (البلوك) وأثناء تواجد الأشخاص بالمنزل انفجرت أسطوانة الغاز المنزلي أدى ذلك إلى اشتعال النيران بالمنزل مسفراً ذلك عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.