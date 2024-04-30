وكيل تعليم بني سويف يناقش خطة الأنشطة الصيفية بالمدارس

عقد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات بالمديرية مع أعضاء اللجنة التنسيقية للأنشطة الصيفية بحضور الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الخدمات التربوية وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومديرى الإدارات التعليمية وموجهي عموم الأنشطة .

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لبدء النشاط الصيفي لطلاب المدارس وبناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بشأن الاستعداد لبدء النشاط الصيفي تماشيا مع رؤية مصر 2030 في مجال محور بناء شخصية الطلاب .

وذلك لمناقشة آليات تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية وإقامة الأندية الصيفية بالمدارس ومراكز تنمية القدرات بالإدارات التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، حرصه على تنفيذ الأنشطة والأندية الصيفية بالمدارس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب واكتشاف الموهوبين في كافة المجالات إلى جانب استثمار وقت فراغ الطلاب وحمايتهم من الاتجاهات الضارة بالمجتمع.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة فتح جميع المدارس لممارسة الأنشطة الصيفية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالمدارس خلال الإجازة الصيفية وإتاحة جميع إمكانيات المدرسة لممارسة الأنشطة واستثمار طاقات أوقات الفراغ.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الإعلان عن مواعيد بدء الأنشطة والبرامج والمشروعات والأنشطة المقدمة للطلاب بوضع لافتات النشاط الصيفي في مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور، مطالبا بضرورة تكثيف المتابعة اليومية على المدارس للتأكيد على تنفيذ الأنشطة والأندية الصيفية طبقا للخطة الموضوعة لتحقيق أهداف خطة الأنشطة.