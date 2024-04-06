مؤقتًا.. أرسنال ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي باكتساح برايتون

اكتسح فريق أرسنال، مساء اليوم السبت، مضيفه برايتون بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أمريكان إكسبرس كوميونيتي، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

استحوذ الفريق اللندني على مجريات اللعب في الشوط الأول، وفرض أسلوبه المعتاد بالضغط العالي على المنافس، حتى نجح في إنهاء شوط المباراة الأول متقدمًا بهدف عن طريق بوكايو ساكا العائد من الإصابة وذلك بركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 33، بعد عرقلة البرازيلي جابرييل جيسوس في منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أضاف الألماني كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 62 من صناعة الإيطالي جورجينيو.

فيما اختتم البلجيكي ليونالردو تروسارد الثلاثية في الدقيقة 86 من صناعة هافيرتز، ليفوز أرسنال بنتيجة 3-0 على برايتون.

وبهذا الفوز، انتزع أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا، قبل المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في كلاسيكو إنجلترا، الذي يقام غدًا الأحد على ملعب أولد ترافورد.

وبتلك النتيجة، اعتلى أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما وصل رصيده إلى 71 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول ومانشستر سيتي صاحبي المركزين الثاني والثالث، بينما تجمد رصيد برايتون عند 43 نقطة في المرتبة العاشرة.