ديربي الثأر.. موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الفوز على شيفيلد

حقق فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، انتصارًا ثمينًا على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك صلاح في التشكيل الأساسي للريدز أمام شيفيلد، ولعب حتى الدقيقة 60 بعد استبداله بزميله هارفي إيليوت، ولم يسجل أو يصنع أي هدف في اللقاء.

وجاءت أهداف اللقاء كالتالي، افتتح الأوروجوياني داروين نونيز التهديف للحمر في الدقيقة 17، بعد خطأ فادح من حارس المنافس أثناء تشتيت الكرة من منطقة الجزاء.

وجاء هدف تعادل الضيوف عن طريق النيران الصديقة، حيث أحرز كونور برادلي ظهير أيمن حمر الميرسيسايد هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58.

وأعاد الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، ليفربول للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 76 من تسديدة صاروخية، ثم أضاف الهولندي كودي جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة 90 برأسية من صناعة البديل أندرو روبرتسون.

وبهذا الفوز، استعاد ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من أرسنال، بعدما وصل إلى النقطة 70 على قمة الترتيب.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة ليفربول المقبلة، بعد الفوز على شيفيلد، إذ ينتظر رفاق محمد صلاح مواجهة صعبة أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه ليفربول، نظيره مانشستر يونايتد في ديربي الشمال الغربي أو كلاسيكو إنجلترا، ليحمل طابعًا ثأريًا بالنسبة إلى الريدز، وذلك بعدما أقصى اليونايتد، الحمر من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من دور ربع النهائي بعد الفوز عليه بنتيجة 4-3.

ويحل فريق ليفربول، يوم الأحد المقبل، ضيفًا على مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد، في مباراة تنطلق في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، ويديرها تحكيميًا أنتوني تايلور.