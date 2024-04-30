ورش تنمية مهارات فنية وكشفية لجوالة جامعة عين شمس

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة عين شمس ورش تنمية المهارات الفنية والكشفية لجوالي وجوالات عشائر كليات الجامعة وذلك بالمخيم الكشفي الدائم للجامعة بكلية الزراعة.

هذا وتضمن البرنامج التدريب على الحرف اليدوية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 (المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر) مثل المكرمية . الخرز ، الاركيت ، الكروشية ، استرنج ارت

وأيضا التدريب علي الورش الكشفية حياة الخلاء لتنمية المهارات الإبداعية لدي الشباب

حيث شارك 60 جوال وجوالة من عشائر كليات الجامعة “الزراعة ، التجارة ، الاداب ، العلوم ، الحقوق ، التربية النوعية ، الألسن ، التربية ، التمريض”.